Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach der Bekanntgabe eines neuen Software-Fehlers bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Angesichts der Abstürze der Flugzeuge vom Typ Max in den Jahren 2018 und 2019 befasse sich der Flugzeugbauer intensiv mit den Sicherheitsaspekten der Flugsteuerungssoftware, schrieb Seth M. Seifman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichwohl könnte diese Vorgeschichte auch dazu führen, dass Aufsichtsbehörden und Kunden diesem Thema kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit widmeten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 290,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 185,81
|
Abst. Kursziel*:
56,07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 184,39
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,28%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
22:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 290 Dollar (dpa-AFX)
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20:57
|AKTIE IM FOKUS: Boeing sackt ans Dow-Ende - Neues Software-Problem entdeckt (dpa-AFX)
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16:01
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start (finanzen.at)
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26.09.26
|Boeing meldet Softwarefehler bei Pannen-Flugzeug 737 Max (Spiegel Online)
Analysen zu Boeing Co.
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|23.09.26
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|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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