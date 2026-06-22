Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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22.06.2026 20:44:14

Brenntag SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) im zweite Quartal deutlich übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Mittelpunkt der Ebitda-Spanne für 2026 entspreche derweil der Markterwartung./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53,80 € 		Abst. Kursziel*:
4,09%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,57%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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