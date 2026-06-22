NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) im zweite Quartal deutlich übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Mittelpunkt der Ebitda-Spanne für 2026 entspreche derweil der Markterwartung./rob/la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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