Brenntag Aktie

59,20EUR 0,30EUR 0,51%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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27.07.2026 11:46:27

Brenntag SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Brenntag anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 48 auf 55 Euro angehoben. Angesichts robuster Nachfrage und mit Blick auf Margeneffekte im Mittleren Osten habe das operative Ergebnis des Chemikalienhändlers die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte setzte nun höhere Bewertungsmultiplikatoren an, was in einem höheren fairen Wert und damit letztlich in der Hochstufung mündete./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Halten
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
59,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
59,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:46 Brenntag Halten DZ BANK
23.06.26 Brenntag Hold Warburg Research
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23.06.26 Brenntag Neutral UBS AG
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Brenntag SE 59,16 0,44% Brenntag SE

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10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:06 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:06 Boeing Outperform Bernstein Research
10:05 Airbus Outperform Bernstein Research
09:58 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:43 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
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24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
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24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.07.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
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24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
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