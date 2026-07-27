Brenntag Aktie
|59,20EUR
|0,30EUR
|0,51%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Brenntag anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 48 auf 55 Euro angehoben. Angesichts robuster Nachfrage und mit Blick auf Margeneffekte im Mittleren Osten habe das operative Ergebnis des Chemikalienhändlers die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte setzte nun höhere Bewertungsmultiplikatoren an, was in einem höheren fairen Wert und damit letztlich in der Hochstufung mündete./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Halten
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
59,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
59,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|DAX aktuell: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
24.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|59,16
|0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|07:35
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK