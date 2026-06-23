Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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23.06.2026 06:55:39

Brenntag SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Dass operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege rund 23 Prozent und das angehobene Ebitda-Jahresziel nun noch deutlicher als das bisherige über den Konsensschätzungen, schrieb Nicole Manion am Montagabend. Letzteres könnte angesichts der Entwicklung im zweiten Quartal als konservativ eingeschätzt werden. Brenntag habe indes betont, wegen der anhaltenden Unsicherheit und Nachfragerisiken in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig zu bleiben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
53,80 € 		Abst. Kursziel*:
11,52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
54,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,58%
Analyst Name::
Nicole Manion 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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