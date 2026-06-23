ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Dass operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege rund 23 Prozent und das angehobene Ebitda-Jahresziel nun noch deutlicher als das bisherige über den Konsensschätzungen, schrieb Nicole Manion am Montagabend. Letzteres könnte angesichts der Entwicklung im zweiten Quartal als konservativ eingeschätzt werden. Brenntag habe indes betont, wegen der anhaltenden Unsicherheit und Nachfragerisiken in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig zu bleiben./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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