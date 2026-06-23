Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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23.06.2026 09:49:56

Brenntag SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe seine Prognose und die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53,04 € 		Abst. Kursziel*:
7,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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