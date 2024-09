ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Covestro nach einem Gespräch mit der China-Präsidentin Holly Lei des Kunststoffkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Angebot für die Schaumstoff-Vorprodukte MDI und TDI werde seiner Analyse zufolge vor allem in China steigen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich dürfte auf globaler Ebene von 2026 an die Nettonachfrage positiv sein, was zu einer Verbesserung der Kapazitätsauslastung führen würde. Außerdem werde sich ab 2026 das MDI-Kapazitätswachstum verlangsamen, ergänzte er und schrieb, dass Covestro hier mit ihm weitgehend einer Meinung sei./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.