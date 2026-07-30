E.ON Aktie
|18,61EUR
|0,04EUR
|0,22%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon in einem Ausblick auf die Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Pavan Mahbubani glaubt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass die Resultate die Jahresziele untermauern werden. Er erwartet ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,88 Milliarden Euro./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21,70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18,85 €
|
Abst. Kursziel*:
15,09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,60%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
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28.07.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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Analysen zu E.ON SE
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|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,61
|0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG