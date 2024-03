NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Javier Garrido rechnet in einer ersten Einschätzung am Mittwoch mit einer positiven Kursreaktion der Aktien des Stromversorgers. Die ausgerufenen Ziele seien ambitionierter als erwartet. Das Management sei für ein eher vorsichtiges Vorgehen bekannt, die für 2028 in Aussicht gestellten Ziele lägen aber um 10 Prozent und mehr über den Erwartungen am Markt./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 06:57 / GMT



