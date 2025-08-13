E.ON Aktie
|16,06EUR
|0,22EUR
|1,36%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 15,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eon habe solide Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Defensive Eigenschaften, stetig steigende Gewinne und eine erwartete Erhöhung der bereits hohen Netzinvestitionen seien im Bewertungsaufschlag aber bereits reflektiert. Zudem gebe es bessere Dividendenzahler im Sektor./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Halten
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
16,09 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
16,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
14:33
|E.ON-Aktie fester: E.ON legt operativ zu und bestätigt Unternehmensziele (finanzen.at)
|
13:01
|ROUNDUP 2: Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt (dpa-AFX)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
12:07
|EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für EON SE-Aktie (finanzen.at)
|
11:58
|EON SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
10:10
|ROUNDUP: Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt (dpa-AFX)
|
09:45
|Jefferies & Company Inc. gibt EON SE-Aktie Hold (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SEmehr Analysen
|14:49
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11:15
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:09
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:53
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11:15
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:09
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:53
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:53
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|14:49
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11:15
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:50
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|16,10
|1,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:49
|E.ON Halten
|DZ BANK
|14:20
|K+S Halten
|DZ BANK
|13:36
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:34
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:29
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:28
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|11:23
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|Boeing Buy
|UBS AG
|11:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:21
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|11:21
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:17
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:16
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:15
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:15
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:14
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:13
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Ströer Buy
|UBS AG
|11:10
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|10:57
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|10:31
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|10:05
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10:03
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:00
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research