Fielmann Aktie

43,35EUR 0,05EUR 0,12%
Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 11:09:29

Fielmann Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Wie üblich dürfte die Optikerkette bereits auf der Hauptversammlung Anfang Juli Eckdaten präsentieren, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Dank anhaltender operativen Effizienz und eines moderaten Rückenwindes unterhalb der operativen Ebene dürfte der Gewinn je Aktie etwas stärker gestiegen sein als der Umsatz und das operative Ergebnis./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,25 € 		Abst. Kursziel*:
45,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,33%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten