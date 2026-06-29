FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Wie üblich dürfte die Optikerkette bereits auf der Hauptversammlung Anfang Juli Eckdaten präsentieren, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Dank anhaltender operativen Effizienz und eines moderaten Rückenwindes unterhalb der operativen Ebene dürfte der Gewinn je Aktie etwas stärker gestiegen sein als der Umsatz und das operative Ergebnis./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET





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