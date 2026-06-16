Fielmann Aktie

44,25EUR -0,50EUR -1,12%
Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.06.2026 11:09:20

Fielmann Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fielmann von 54 auf 52 Euro gesenk, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für die Kosten des Ausbaus des Filialnetzes leicht. Die Expansion des Filialnetzes und die höhere Verfu?gbarkeit von Sehtests seien wichtige Treiber. Dank der Bestpreisgarantie du?rfte die Optikerkette im Umfeld knapper Verbraucherbudgets weitere Marktanteile gewinnen. Hochpersonalisierte Produkte schu?tzten vor dem Risiko der Umgehung durch KI-Agenten./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann AG Kaufen
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
44,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
44,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten