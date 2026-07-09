Fielmann Aktie

42,30EUR -0,80EUR -1,86%
Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

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09.07.2026 15:31:20

Fielmann Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem trüben Konsumklima lege der Brillenkonzern defensive Sehstärke an den Tag, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das internationale Geschäft habe das Wachstum angetrieben./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:05 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann AG Kaufen
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
42,35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
42,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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