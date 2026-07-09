FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem trüben Konsumklima lege der Brillenkonzern defensive Sehstärke an den Tag, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das internationale Geschäft habe das Wachstum angetrieben./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:05 / MESZ



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