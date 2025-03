HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Formycon von 42 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe jüngst durchwachsene Quartalszahlen sowie einen enttäuschenden Ausblick vorgelegt, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einem am Montag vorliegenden Rückblick. 2025 dürfte ein schwieriges Jahr werden. Er senkte seine mittelfristigen Ergebnisschätzungen (EPS)./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.