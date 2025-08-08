Richemont Aktie

08.08.2025 14:51:08

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit den Auswirkungen der 39 Prozent hohen US-Sonderzölle auf Einfuhren aus der Schweiz, in diesem Fall konkret Uhrenimporte. Der von vielen erhoffte Last-Minute-Deal sei nicht zustande gekommen. Es gebe Branchendaten, die darauf schließen ließen, dass Schweizer Uhrenhersteller etwa ein Fünftel ihres Umsatzes von den USA erzielten. Er erwartet eine weitere Runde von Preiserhöhungen. Auch seien Lieferungen vorgezogen worden, was der Branche einen Puffer von etwa sechs Monaten biete. Besonders stark betroffen sei Swatch./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
131,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
44,54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
131,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
44,49%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:51 Richemont Outperform Bernstein Research
23.07.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
21.07.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.25 Richemont Buy UBS AG
