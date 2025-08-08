Infineon Aktie

35,02EUR 0,65EUR 1,88%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
08.08.2025 15:16:07

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Ein Analystenteam um Stacy Rasgon befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie nochmals tiefergehend mit dem Thema US-Zölle. Für den Halbeiterbereich sei die Situation komplexer als gedacht, denn eine unterschiedliche Behandlung zwischen Ländern und Unternehmen könne zu Marktanteilsverschiebungen führen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

