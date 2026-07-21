Fraport Aktie
|66,20EUR
|-0,75EUR
|-1,12%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 71 Euro gesenkt. Kurzfristig habe sich die operative Dynamik beim Flughafenbetreiber abgeschwächt, begründete Andrew Lobbenberg sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen und die Kapazitäten am Standort Frankfurt seien weiterhin schwach, der Bau des Terminal 3 erhöhe die Kosten im Segment Aviation, ein geringeres Passagierwachstum begrenze das Ertragspotenzial und der Bereich Ground Handling schreibe im Vorfeld eines neuen Nutzungsvertrags mit dem Hauptkunden Lufthansa weiterhin Verluste./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66,05 €
|
Abst. Kursziel*:
7,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,25%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
10:45
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Equal Weight' und Ziel auf 71 Euro (dpa-AFX)
|
20.07.26
|KORREKTUR/Malaria am Flughafen: Vier Mitarbeiter infiziert (dpa-AFX)
|
17.07.26
|Fraport-Aktie kaum bewegt: Vier Beschäftigte am Frankfurter Flughafen an Malaria erkrankt (dpa-AFX)
|
15.07.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
14.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
14.07.26
|Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
14.07.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|66,40
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|20.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG