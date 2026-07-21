Fraport Aktie

66,20EUR -0,75EUR -1,12%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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21.07.2026 10:39:12

Fraport Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 71 Euro gesenkt. Kurzfristig habe sich die operative Dynamik beim Flughafenbetreiber abgeschwächt, begründete Andrew Lobbenberg sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen und die Kapazitäten am Standort Frankfurt seien weiterhin schwach, der Bau des Terminal 3 erhöhe die Kosten im Segment Aviation, ein geringeres Passagierwachstum begrenze das Ertragspotenzial und der Bereich Ground Handling schreibe im Vorfeld eines neuen Nutzungsvertrags mit dem Hauptkunden Lufthansa weiterhin Verluste./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Equal Weight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
66,05 € 		Abst. Kursziel*:
7,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,25%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 66,40 -0,82% Fraport AG

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09:37 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
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09:34 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
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09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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09:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:56 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
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