Fraport Aktie
|66,00EUR
|-1,65EUR
|-2,44%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die größte Enttäuschung mit Blick auf die vorgelegten Zahlen sei der negative freie Barmittelzufluss (FCF) des Flughafenbetreibers im zweiten Quartal 2026 gewesen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
66,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,58%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
10:34
|ROUNDUP: Auslandsflughäfen retten Halbjahr bei Fraport - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
09:28
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
07:21
|Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen (dpa-AFX)
|
04.08.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.07.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Fraport auf 'Market-Perform' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Equal Weight' und Ziel auf 71 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Fraport AG
|09:52
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|21.07.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:52
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|21.07.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|09:52
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|21.07.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|66,20
|-2,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:44
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Verbund Sell
|UBS AG
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09:50
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09:49
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:49
|Michelin Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:47
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Scout24 Buy
|UBS AG
|09:40
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:12
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:01
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:56
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)