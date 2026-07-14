Fraport Aktie
|67,25EUR
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|-4,27%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt geht nun für das Gesamtjahr von stagnierendem Passagierwachstum aus anstelle der bislang erwarteten 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ebenfalls um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,45 €
|
Abst. Kursziel*:
27,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,83%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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