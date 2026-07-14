Fraport Aktie

67,25EUR -3,00EUR -4,27%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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14.07.2026 07:29:46

Fraport Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt geht nun für das Gesamtjahr von stagnierendem Passagierwachstum aus anstelle der bislang erwarteten 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ebenfalls um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,45 € 		Abst. Kursziel*:
27,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,83%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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