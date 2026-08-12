TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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12.08.2026 16:45:48

TUI Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach dem Bericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Reisekonzerns seien hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf starken geopolitischen Gegenwind. Die Jahresziele seien zugleich bestätigt worden. Seine Einschätzung der Aktie sieht Juillard gestützt durch eine sehr robuste Reisenachfrage, den fortgesetzten Ausbau der Flotte und des Hotelportfolios sowie einen erheblichen Bewertungsabschlag./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Buy
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,72 € 		Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,67%
Analyst Name::
Andre Juillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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