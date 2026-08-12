Goldman Sachs Aktie
|898,80EUR
|6,20EUR
|0,69%
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
12.08.2026 16:41:58
Goldman Sachs Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1220 US-Dollar belassen. Die Ankündigung einer Vereinbarung zum Kauf des ETF-Anbieters NEOS wertet Analyst Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Mittwoch positiv. Sie passe in die Strategie von Goldman./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
|
Unternehmen:
Goldman Sachs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 1 220,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 1 042,80
|
Abst. Kursziel*:
16,99%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 1 037,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
|
Analyst Name::
Gerard Cassidy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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