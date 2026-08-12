Goldman Sachs Aktie

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WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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12.08.2026 16:41:58

Goldman Sachs Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1220 US-Dollar belassen. Die Ankündigung einer Vereinbarung zum Kauf des ETF-Anbieters NEOS wertet Analyst Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Mittwoch positiv. Sie passe in die Strategie von Goldman./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:29 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
Unternehmen:
Goldman Sachs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1 220,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 1 042,80 		Abst. Kursziel*:
16,99%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 1 037,47 		Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
Analyst Name::
Gerard Cassidy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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