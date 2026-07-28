Hannover Rück Aktie
|256,20EUR
|-0,40EUR
|-0,16%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Hannover Rück angesichts der am 12. August anstehenden Quartalszahlen auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt". Das Anlageurteil wurde auf Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die schwachen Umsatztrends aus dem ersten Quartal dürften sich fortgesetzt haben und dies sei in den durchschnittlichen Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
255,40 €
|
Abst. Kursziel*:
5,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
256,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,39%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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