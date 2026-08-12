ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Rückversicherers hätten die Konsensschätzungen überboten, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings hätten die Großschäden untypischerweise dieses Mal über seiner Prognose gelegen./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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