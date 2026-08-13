Ahold Delhaize Aktie
|32,50EUR
|0,74EUR
|2,33%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese hält die Papiere der Niederländer in einem Update zu den europäischen Nahrungsmitteleinzelhändlern weiter für teuer. Die Bewertung sei relativ hoch und die Erreichbarkeit der Finanzziele gleichzeitig fraglich, schrieb er am Mittwoch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24,07 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
31,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,52%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,94%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
|
17:59
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.08.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|06:50
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:50
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|32,50
|2,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank