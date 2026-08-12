NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Hannoveraner hätten als letzter europäischer Rückversicherer ihren Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Ben Cohen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Wachstum im Rahmen der Vertragserneuerung sowie das schwache Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kontrastierten mit der Branchenentwicklung. Er zeigte sich zudem enttäuscht vom Schaden- und Unfallgeschäft./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT



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