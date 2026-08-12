Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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12.08.2026 09:45:55

Hannover Rück Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Hannoveraner hätten als letzter europäischer Rückversicherer ihren Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Ben Cohen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Wachstum im Rahmen der Vertragserneuerung sowie das schwache Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kontrastierten mit der Branchenentwicklung. Er zeigte sich zudem enttäuscht vom Schaden- und Unfallgeschäft./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
250,60 € 		Abst. Kursziel*:
7,74%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
249,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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