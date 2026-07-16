Hannover Rück Aktie
|251,40EUR
|1,80EUR
|0,72%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Quartalszahlen von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals dürften die Erlöse im Bereich Schaden/Unfall-Rückversicherung im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Kamran M Hossain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er seine Erwartungen für den Nettogewinn des Rückversicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|
Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
270,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
252,20 €
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Abst. Kursziel*:
7,06%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
251,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
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Analyst Name::
Kamran M Hossain
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KGV*:
-
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