Hannover Rück Aktie

251,40EUR 1,80EUR 0,72%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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16.07.2026 19:31:04

Hannover Rück Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Quartalszahlen von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals dürften die Erlöse im Bereich Schaden/Unfall-Rückversicherung im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Kamran M Hossain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er seine Erwartungen für den Nettogewinn des Rückversicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
252,20 € 		Abst. Kursziel*:
7,06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
251,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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