TUI Aktie

7,17EUR -0,06EUR -0,86%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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13.08.2026 07:27:57

TUI Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tui von 9,20 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Krisen dauerten oft länger, schrieb Richard Clarke am Mittwoch mit Blick zurück auf etliche für die Reisebranche belastende globale Entwicklungen. Die Buchungen für die Wintersaison dürften später stattfinden, was den Druck auf die Preise erhöhe. So seien die Preise nach der europäischen Hitzewelle im Jahr 2018 gesunken. Hinzu kämen rückläufige Absicherungen des Reiseveranstalters gegen hohe Treibstoffkosten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,72 € 		Abst. Kursziel*:
11,34%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,88%
Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

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mehr Analysen
10:05 TUI Buy Deutsche Bank AG
07:27 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 TUI Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

TUI AG 7,17 -0,86% TUI AG

Aktuelle Aktienanalysen

18:14 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17:36 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:27 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
17:18 grenke Kaufen DZ BANK
17:05 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
16:59 RWE Kaufen DZ BANK
16:58 Cisco Halten DZ BANK
16:55 Sixt Kaufen DZ BANK
16:54 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
16:54 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
16:32 Cisco Buy UBS AG
14:47 K+S Kaufen DZ BANK
13:57 Brenntag Halten DZ BANK
13:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:24 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:22 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:58 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:45 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 HelloFresh Neutral UBS AG
11:07 freenet Neutral UBS AG
10:49 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
10:42 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:35 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:34 Ottobock Buy UBS AG
10:22 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:22 K+S Sell Deutsche Bank AG
10:21 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:18 MLP Buy Baader Bank
10:05 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:05 Medios Buy Warburg Research
10:02 JENOPTIK Buy Warburg Research
10:01 Brenntag Hold Warburg Research
10:00 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:35 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09:24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
09:09 INDUS Buy Warburg Research
09:07 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:06 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
09:05 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
09:03 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:02 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
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