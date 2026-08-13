JENOPTIK Aktie
|41,72EUR
|0,72EUR
|1,76%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Zulieferers für die Halbleiterbranche hätten die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im zweiten Halbjahr könne sich die Stärke beim Auftragseingang fortsetzen. Das dürfte das Wachstum des Umsatzes und die Profitabilität antreiben./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,20 €
|
Abst. Kursziel*:
16,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,05%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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12.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.08.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Jenoptik begehrt dank Zielen, Auftragslage und Lumentum (dpa-AFX)
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12.08.26
|ROUNDUP 2/Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
12.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|41,72
|1,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank