Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach dem Bericht zum zweiten Quartal von 220 auf 240 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Aristotelis Moutopoulos hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die angehobene Spanne für die operative Ergebnismarge positiv hervor. Dies gehe vor allem auf die starken Windturbinen-Auslieferungen zurück, schrieb er. Das Management habe zudem betont, dass das mittelfristige Margenziel von 10 Prozent in Sichtweite komme. Sehr positiv wertet er obendrein die erneute Auflage eines Aktienrückkaufprogramms über 400 Millionen Euro./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
28,34 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
211,80 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
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KGV*:
-
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