NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter von 65 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sparten des Stahlkonzerns hätten für das zweite Quartal insgesamt eine durchwachsene Entwicklung gezeigt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwoch. Das Spread-Umfeld unterstütze nach wie vor. Die Konsolidierung von HKM entspreche seinem Basisszenario, so der Experte. Er sieht Salzgitter als einen Hauptnutznießer höherer EU-Stahlpreise. Im Vergleich mit anderen EU-Stahlwerten sei Salzgitter außergewöhnlich günstig./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / BST





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