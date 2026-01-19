JCDecaux Aktie
|16,49EUR
|-0,32EUR
|-1,90%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 17,80 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Die soliden Perspektiven bei den Franzosen seien allerdings recht angemessen eingepreist./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,47 €
|
Abst. Kursziel*:
12,33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,19%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|11:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|16,42
|-2,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|11:45
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:42
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:29
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:00
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10:58
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10:57
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|10:53
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09:42
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:17
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|09:12
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:57
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research