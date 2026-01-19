JCDecaux Aktie

16,49EUR -0,32EUR -1,90%
JCDecaux für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 11:36:57

JCDecaux Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 17,80 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Die soliden Perspektiven bei den Franzosen seien allerdings recht angemessen eingepreist./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,47 € 		Abst. Kursziel*:
12,33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,19%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Analysen
11:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:17 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
03.12.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 16,42 -2,32% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Aktuelle Aktienanalysen

11:50 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11:45 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:44 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:42 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:36 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:29 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:17 Renault Overweight Barclays Capital
11:01 Volkswagen Overweight Barclays Capital
11:00 BMW Underweight Barclays Capital
10:59 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
10:58 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10:57 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
10:53 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:52 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:18 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:16 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:43 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09:42 National Grid Outperform Bernstein Research
09:41 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
09:41 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09:17 voestalpine kaufen Barclays Capital
09:12 Bayer Neutral UBS AG
08:57 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:50 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
07:31 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:00 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Daimler Truck Halten DZ BANK
16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
16.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen