DHL Group Aktie
|45,56EUR
|-2,89EUR
|-5,96%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
05.03.2026 14:22:20
DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
46,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,83%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
45,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,60%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
