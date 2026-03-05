DHL Group Aktie

45,56EUR -2,89EUR -5,96%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

05.03.2026 14:22:20

DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
46,15 € 		Abst. Kursziel*:
-6,83%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
45,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,60%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

