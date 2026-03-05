FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.