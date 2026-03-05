Brenntag Aktie
|46,92EUR
|-0,40EUR
|-0,85%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|46,92
|-0,85%
