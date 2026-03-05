McDonald's Aktie
|283,95EUR
|-0,55EUR
|-0,19%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Unter den US-Restaurants sehen sie vor allem Cava, Wingstop und Starbucks als Anreise-Profiteure mit ihrer starken Präsenz in den Austragungsorten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 340,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 331,74
|
Abst. Kursziel*:
2,49%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 331,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,49%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
