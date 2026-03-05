McDonald's Aktie

283,95EUR -0,55EUR -0,19%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 13:24:36

McDonalds Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Unter den US-Restaurants sehen sie vor allem Cava, Wingstop und Starbucks als Anreise-Profiteure mit ihrer starken Präsenz in den Austragungsorten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Market-Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 331,74 		Abst. Kursziel*:
2,49%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 331,74 		Abst. Kursziel aktuell:
2,49%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

mehr Analysen
13:24 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
12.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 283,10 -0,49% McDonald's Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

13:57 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 TRATON Kaufen DZ BANK
13:24 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
13:24 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:24 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:24 adidas Outperform Bernstein Research
13:23 Nike Outperform Bernstein Research
13:23 PUMA Outperform Bernstein Research
13:21 Inditex Buy UBS AG
13:20 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13:19 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:16 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 Bilfinger Neutral UBS AG
13:15 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:13 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
13:13 adidas Buy UBS AG
13:12 Bayer Hold Deutsche Bank AG
13:12 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13:11 TRATON Buy Deutsche Bank AG
13:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13:09 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:09 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
13:07 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
13:07 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Continental Buy Deutsche Bank AG
13:06 Nike Outperform RBC Capital Markets
13:05 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Siemens Outperform Bernstein Research
13:04 DHL Group Neutral UBS AG
13:03 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13:02 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:47 Symrise Buy UBS AG
12:42 Nemetschek Neutral UBS AG
12:24 SAP Buy UBS AG
11:51 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
11:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
11:45 Ströer Outperform Bernstein Research
10:44 Merck Buy UBS AG
10:38 PORR buy Warburg Research
10:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
10:03 Dürr Buy Baader Bank
09:50 TRATON Buy Warburg Research
09:48 PATRIZIA Buy Warburg Research
09:47 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
09:46 KION GROUP Buy Warburg Research
09:45 Aroundtown Buy Warburg Research
09:45 DHL Group Hold Warburg Research
09:40 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen