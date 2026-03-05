Aroundtown Aktie
|2,65EUR
|0,02EUR
|0,68%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktientausch-Offerte an Grand City Properties sei allerdings attraktiv für Aroundtown, nicht für Grand City Properties./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,64 €
|
Abst. Kursziel*:
24,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
04.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aroundtown erreicht Prognose am unteren Ende und zahlt wieder Dividende (Dow Jones)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer treten mittags Rückzug an (finanzen.at)
|
02.03.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Aroundtown SA
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,64
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:24
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|13:20
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:15
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|adidas Buy
|UBS AG
|13:12
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:03
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:42
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:24
|SAP Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|10:38
|PORR buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:48
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:47
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.