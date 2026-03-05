Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
66,02 €
Abst. Kursziel*:
-0,03%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
65,88 €
Abst. Kursziel aktuell:
0,18%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
