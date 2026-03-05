Siemens Aktie
|226,80EUR
|-6,95EUR
|-2,97%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner erschienen attraktiv angesichts des bevorstehenden Automatisierungs-Turnarounds, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Das Softwaregeschäft gebe es nach dem KI-bedingten Brancheneinbruch zum Schnäppchenpreis./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
229,50 €
|
Abst. Kursziel*:
26,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
226,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,87%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens AG
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|227,75
|-2,57%
