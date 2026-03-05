Merck Aktie
|119,60EUR
|-3,55EUR
|-2,88%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123,05 €
|
Abst. Kursziel*:
21,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,42%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|120,60
|-2,07%
