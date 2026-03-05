arGEN-X Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Analyst Richard Vosser passte sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten am Mittwochabend an die jüngsten Zahlen an. Er erwartet bis 2029 weiter ein starkes Wachstum von im Schnitt 25 Prozent per annum und ist optimistisch hinsichtlich weiterer Impulse aus der Forschungspipeline./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
