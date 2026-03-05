Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 39,40 auf 36,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit rücke näher, schrieb Andrew Ross am Mittwochnachmittag. Angesichts der Hauptversammlung im Juni wären die Monate April oder Mai nur logisch für Schritte unzufriedener Aktionäre. Zudem laufe immer noch der strategische Review des Unternehmens selbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas tue, was den Aktienkurs ihrem inneren Wert näherbringe, sei immens hoch, fasste Ross zusammen. Im Nahen Osten sei kurzfristig ein konfliktbedingter Bestellanstieg wahrscheinlich./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
36,90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18,58 €
|
Abst. Kursziel*:
98,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100,11%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Analysen zu Delivery Hero
11:51
Delivery Hero Overweight
Barclays Capital
