LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 39,40 auf 36,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit rücke näher, schrieb Andrew Ross am Mittwochnachmittag. Angesichts der Hauptversammlung im Juni wären die Monate April oder Mai nur logisch für Schritte unzufriedener Aktionäre. Zudem laufe immer noch der strategische Review des Unternehmens selbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas tue, was den Aktienkurs ihrem inneren Wert näherbringe, sei immens hoch, fasste Ross zusammen. Im Nahen Osten sei kurzfristig ein konfliktbedingter Bestellanstieg wahrscheinlich./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.