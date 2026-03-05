PUMA Aktie

22,96EUR 1,32EUR 6,10%
PUMA

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

05.03.2026 13:23:15

PUMA SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger. Puma habe zwar eine lange Fußballhistorie und rüste ebenfalls sieben Teams aus, sei allerdings auf dem US-Markt eher schwach und ohnehin mitten im Markenumbruch./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21,44 € 		Abst. Kursziel*:
63,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,44%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:23 PUMA Outperform Bernstein Research
02.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 PUMA Neutral UBS AG
27.02.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.

