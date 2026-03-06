E.ON Aktie

18,97EUR 0,02EUR 0,11%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

05.03.2026 19:08:12

EON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach den Ende Februar vorgelegten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Ahmed Farman verwies auf eine Telefonkonferenz des Energiekonzerns für Analysten an diesem Donnerstag und resümierte, dass seine Einschätzung für die Aktie unverändert bleibe. Mehrere regulatorische Parameter für die 5. Regulierungsperiode der Stromnetzregulierung in Deutschland (Zeitraum 2029 bis 2033) bedürften weiterhin der Klärung./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Hold
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,00 € 		Abst. Kursziel*:
-12,08%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,97%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

05.03.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 E.ON Verkaufen DZ BANK
25.02.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 18,97 0,11%

