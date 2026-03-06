E.ON Aktie
|18,97EUR
|0,02EUR
|0,11%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach den Ende Februar vorgelegten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Ahmed Farman verwies auf eine Telefonkonferenz des Energiekonzerns für Analysten an diesem Donnerstag und resümierte, dass seine Einschätzung für die Aktie unverändert bleibe. Mehrere regulatorische Parameter für die 5. Regulierungsperiode der Stromnetzregulierung in Deutschland (Zeitraum 2029 bis 2033) bedürften weiterhin der Klärung./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Hold
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16,70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,97%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.02.26
|DAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
26.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
26.02.26
|EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,97
|0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|05.03.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG