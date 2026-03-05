Redcare Pharmacy Aktie
|45,52EUR
|-1,14EUR
|-2,44%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 200 auf 99 Euro gut halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach mit Blick auf den Geschäftsbericht von einem "schmerzvollen Reset der Erwartungen". Hauptgrund des schwachen Ausblicks sei ein geringeres Wachstum im Bereich der nicht-verschreibungspflichtigen Produkte, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Management habe explizit betont, dass neue Marktteilnehmer wie DM nichts mit dem Wachstumsdämpfer zu tun hätten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,66 €
|
Abst. Kursziel*:
116,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
117,49%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:19
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|45,52
|-2,44%
