WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe ein "unspektakuläres viertes Quartal" hinter sich, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Analyst für das Renovierungsgeschäft sowie die akquirierten Spezialchemie-Einheiten zuversichtlich sei, bleibe das Neubaugeschäft in Nordamerika und weiten Teilen Europas zumindest im ersten Halbjahr 2026 herausfordernd./ck/rob/men
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Kaufen
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
75,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
76,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
