Saint-Gobain Aktie

76,62EUR -0,94EUR -1,21%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 19:10:10

Saint-Gobain Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe ein "unspektakuläres viertes Quartal" hinter sich, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Analyst für das Renovierungsgeschäft sowie die akquirierten Spezialchemie-Einheiten zuversichtlich sei, bleibe das Neubaugeschäft in Nordamerika und weiten Teilen Europas zumindest im ersten Halbjahr 2026 herausfordernd./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Kaufen
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
75,64 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
76,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Analysen
05.03.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
04.03.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
03.03.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
02.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.03.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 76,62 -1,21% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Aktuelle Aktienanalysen

05.03.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
05.03.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 TRATON Kaufen DZ BANK
05.03.26 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
05.03.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 Nike Outperform Bernstein Research
05.03.26 PUMA Outperform Bernstein Research
05.03.26 Inditex Buy UBS AG
05.03.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Bilfinger Neutral UBS AG
05.03.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
05.03.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 adidas Buy UBS AG
05.03.26 Bayer Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
05.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 Siemens Outperform Bernstein Research
05.03.26 DHL Group Neutral UBS AG
05.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Symrise Buy UBS AG
05.03.26 Nemetschek Neutral UBS AG
05.03.26 SAP Buy UBS AG
05.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
05.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
05.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
05.03.26 Ströer Outperform Bernstein Research
05.03.26 Merck Buy UBS AG
05.03.26 PORR buy Warburg Research
05.03.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen