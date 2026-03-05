Merck Aktie
|112,65EUR
|-10,50EUR
|-8,53%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der konservative Ausblick dürfte die Markterwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) etwas dämpfen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. Den Konsens sieht er um 2,4 respektive 2 Prozent sinken./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
123,05 €
|
Abst. Kursziel*:
5,65%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
112,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,40%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
14:13
|Merck-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
12:39
|ROUNDUP 3/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang (dpa-AFX)
|
12:12
|AKTIE IM FOKUS: Merck-Aktie unter Druck - UBS: Prognose ist verwirrend (dpa-AFX)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Merck KGaA
|14:21
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|08:44
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|08:44
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|08:44
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|112,75
|-8,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:20
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14:22
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|14:21
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|13:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|13:20
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:15
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|adidas Buy
|UBS AG
|13:12
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:03
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:42
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:24
|SAP Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|10:38
|PORR buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:48
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:47
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research