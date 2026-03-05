LANXESS Aktie
|15,61EUR
|-1,33EUR
|-7,85%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Marcus Dunford-Castro verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Finanzinvestor Advent die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior in diesem Jahr nicht übernehmen wird. Entsprechend rechnet der Analyst nun mit Druck auf den Aktienkurs des Spezialchemieunternehmens, wie er schrieb./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,38 €
|
Abst. Kursziel*:
3,79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|15,61
|-7,85%
