05.03.2026 19:14:41

LANXESS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Marcus Dunford-Castro verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Finanzinvestor Advent die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior in diesem Jahr nicht übernehmen wird. Entsprechend rechnet der Analyst nun mit Druck auf den Aktienkurs des Spezialchemieunternehmens, wie er schrieb./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,38 € 		Abst. Kursziel*:
3,79%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

