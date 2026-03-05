Continental Aktie
|65,88EUR
|-1,22EUR
|-1,82%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
