JCDecaux Aktie
|16,55EUR
|-0,29EUR
|-1,72%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19,30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
16,91 €
|
Abst. Kursziel*:
14,13%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
16,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,62%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|16,58
|-1,54%
Aktuelle Aktienanalysen
