JCDecaux Aktie

16,55EUR -0,29EUR -1,72%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

15.01.2026 11:06:04

JCDecaux Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
16,91 € 		Abst. Kursziel*:
14,13%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
16,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,62%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Analysen
11:06 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
03.12.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 16,58 -1,54% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

