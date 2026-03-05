HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 160 auf 175 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage bessere sich, schrieb Henry Tarr am Mittwochabend. Entscheidend sei aber die Erholung im Wartungsgeschäft./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



