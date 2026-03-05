HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 74 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des zukünftig reinen Reifenherstellers sei mau, biete damit aber den benötigten Puffer im aktuell unsicheren Umfeld, schrieb Michael Filatov am Donnerstag. Die Abspaltung von ContiTech sieht er im Plan./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.