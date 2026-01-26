JCDecaux Aktie
|17,13EUR
|-0,02EUR
|-0,12%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Beim Werbekonzern JCDecaux dürften sich die Trends bessern, die Berechenbarkeit sei allerdings schlecht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|07:48
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|17,13
|-0,12%
